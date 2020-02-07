تراند اليوم : فيديو| نجمة شهيرة تغصب السعوديين بسبب سخريتها من "سيدنا آدم"



أشعلت الناشطة أميرة الناصر، نجمة وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، موجة من الغضب، بسبب ما اعتبروه متابعون "سخرية" من آدم أبي البشر.

وصورت الناصر، مجسّمًا "دراجة سيكل" قالت إنه من التراث السعودي في منطقة "دوار" بمدينة جدة، وهي أكبر دراجة في العالم، وقالت إنه يعود إلى أيام "أبونا آدم".

وأضافت في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات": "رايحين على دوار السيكل فيه سيكل كبير هناك، تعرفون سيكل مين ده، سيكل حق أبونا آدم، رح أصورلكم سيكل حق أبونا آدم".

وأثار الفيديو غضب المتابعين للناشطة السعودية التي تحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتصدر وسم (هاتشاج( #اخرسي_اميره_الناصر) موقع "تويتر".

Advertisements

ونشرت الناصر، مقطع فيديو قدمت فيه اعتذارها عن ما حصل، وأوضحت لماذا استخدمت هذا المصطلح.

يذكر أن الناصر سبق وأن فجرت موجة عارمة من الجدل بعد نشر فيديو تحتفل فيه بطلاقها مرتدية الفستان الأبيض.

#اخرسي_اميره_الناصر. البنت تعتذر والمسامح كريم ومافيه احد معصوم من الاخطاء وياكثر اللي يخطون هذي الايام ومايعتذرون pic.twitter.com/SxYug4eXBK — سيف (@Moh88884593) February 5, 2020

— سيف (@Moh88884593)