طرحت الفنانة مي فاروق أغنية جديدة بعنوان "الشتا"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بالشركة المنتجة على موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب". يشار إلى أن أغنية "الشتا"، كلمات Advertisements إبراهيم محمد، ألحان محمدى، توزيع أحمد أمين، ميكس وماستر مياسر أنور، الفيديو إخراج أحمد حمدي، وتصوير الغلاف جيمو. إبراهيم محمد، ألحان محمدى، توزيع أحمد أمين، ميكس وماستر مياسر أنور، الفيديو إخراج أحمد حمدي، وتصوير الغلاف جيمو. تقول كلمات الأغنية: "ورجعنا تاني للشتا ولذكرياتنا.. ورجع الحنين.. رجع السهر ورجعنا نسرح في الصور.. ورجع يمر قصاد عنينا شريط حياتنا.. ورجعنا تاني.. للأغاني.. ومج شاي.. فيه الدفا.. والمشي أوقات المطر.. والضحك أوقات الصفا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مي فاروق تطرح "الشتا" على يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.