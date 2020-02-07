الليلة.. مصطفى حجاج يشعل الإسكندرية بأجمل أغانيه

يُحيي الفنان مصطفى حجاج حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم، الجمعة، وذلك بأحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية.
من المقرر أن يقدم "حجاج" خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغاينه
يذكر أن المطرب مصطفى حجاج طرح أخيرًا عددًا من أغاني ألبومه الجديد، منها أغنية "آه يا حنان، جرح بعد جرح، بعدك حياتى تمام، هتزهزه، بناقصه، يا مصطفى يا مصطفى، يا عم الزعلان روق".
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