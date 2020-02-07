محيي إسماعيل: أكبر شخصيات العالم دمرتهم امرأة

قال الفنان محيي إسماعيل: "لا تدخل نساءك في أفعالك، فكم أسد أذلته النساء"، فالنساء هن الدواهي والدوا، هن لا عيش بلاهن والبلا هن".. فأكبر شخصيات العالم دمرتهم امرأة، فكليوباترا جعلت يوليوس قيصر يركع لها هو وشعب روما، ونابليون ضيعته جوزفين، وعلىرغم ذلك تزوجت من سيدة ألمانية فاضلة، عشت معها سنوات كثيرة، وتوفت منذ ثلاث سنوات.
أضاف محيي تعليقًا على عدم بحثه عن أدوار البطولة مثل باقي جيله: أنا لا أهتم بهذا الأمر، فأكثرما يهمني هو أن تكون الشخصية محورية، وتدور حولها الأحداث، فأنا لا أبحث عن بطولة العمل، فدوري مثلًا في فيلم "خلي بالك من زوزو" لا تتعدى مدته 10 دقائق، ولكنها شخصية مؤثرة، وكانت رصدًا لبداية التطرف الديني، وغلق آخر زرار في القميص كان من اختراعي، وأحمد زكي استأذن مني وقلدها في مسلسل "هو وهي".
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