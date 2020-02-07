محيي إسماعيل: محمد رمضان ورامز جلال فنانان مميزان

أكد الفنان محيي إسماعيل إنه يرى أن الفنان محمد رمضان والفنان رامز جلال من شباب الفنانين المميزين، مشيرًا إلى أنه لا يجد أي مانع في العمل معهما، وأنه يستطيع أن يعمل مع الشيطان، المهم أن يكون دوره مميزًا.
قال محيي: منذ أن بدأت التمثيل كسرت القاعدة أن يكون النجم وسيمًا ويلبس شيك، وقررت أن يكون - شكلي وحش وألبس وحش- وحرصت على أن أقدم كل العقد النفسية والأدوار المركبة حتى قيل عني إنني مجنون، والآنبعد 40 سنة يتم تكريمي ومرشح لوضع اسمي في موسوعة جينيس، لأني تفردت بتقديم العقد النفسية في كل أفلامي، وهذا أمر لم يقم به أي فنان مصري أو عالمي.
وأوضح محيي إسماعيل، أنه يحب أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم وليلي مراد ومحمد فوزي، لأنه شخص يحب الإبداع في كل شيء.
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