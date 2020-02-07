محيي إسماعيل يكشف علاقته بالعالِم الكبير أحمد زويل

قال الفنان محيى إسماعيل، في تصريح خاص لـ"بوابة لوفد": "قمت بتأليف 5 روايات، آخرها رواية بعنوان "جراح النفوس"، تحكي عن شخص يريد أن يصلح العالم،وحرصت على أن يكون سعر الرواية 12 جنيهًا فقط ليستطيع الجميع شراءها، وبالفعل وجدت جهة إنتاجية ستقوم بإنتاج رواية "المخبول".
أضاف محيي: "وأنا وأحمد زويل من مواليد محافظة البحيرة، وتربطنا علاقة صداقة كبيرة، وتقابلنا في بنسيلفانيا وعشنا سويًا في شقة واحدة لفترة طويلة، وإشادته بالرواية تعني أنها عمل روائي جدير بالاحترام.
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