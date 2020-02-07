محيي إسماعيل: أستعد لتقديم فيلمين عن القذافي والمخبول سيتم إنتاجهما قريبًا



شخصية فريدة من نوعها لا يحب أن يلقب بالفنان لأنه يرى نفسه فيلسوفا، أعماله ليست بالكثيرة 20 عملا فقط ولكنها علامات في تاريخ السينما، لا يقيس أدواره بالمسطرة فقد تكون مدة الدور 10 دقائق، ورغم ذلك فاز بالعديد من جوائز السينما المحلية والعالمية وتفوق على 11 نجم في "الإخوة الأعداء" بتميزه في تقديم شخصية ابن عزيزة الهبلة، فهو الوحيد الذيقدم على مدار 40 عاما كل أشكال العقد النفسية حتى أصبحت أدواره مرجع لدكاترة علم النفس .. إنه الفنان المتمرد محيى إسماعيل الذي كان لنا معه الحوار التالي..



* حصل والدك على العالمية وهي شهادة رفيعة المستوى فهل أثر ذلك الموروث الثقافي في شخصيتك؟

- بالطبع، فهي شهادة العالمية تعادل الدكتوراه حاليًا حصل عليها دكتور طه حسين وفضيلة الإمام متولي الشعراوي لذلك تربيتي تربية دينية ولي جانب صوفي مع الله لا يعرفه الكثيرون عني.



* يعتقد الكثير أن شخصيتك الحقيقية مركبة مثل أعمالك فهل هذا حقيقي؟

- أنا إنسان مثقف درست الفلسفة في كلية الآداب ودرست التمثيل، وأنا في الأساس أديب ومفكر وعضو اتحاد كتاب وأعلم أن الله أعطاني موهبة غير عادية، ولذلك أعيش في صومعتي كي أنميها ولم يسبق لأحد من الممثلين دخولها، وهذا ليس تقليل منهم فأنا أقابلهم في كل المناسبات وكلهم أحبائي.



* لماذا تري دورك في المسلسل السوري (القيصر) أحب أعمالك إلى قلبك؟

- بالتأكيد أحببت شخصية يوليوس قيصر حاكم روما بكل عظمته وقوته ولكنه عندما أحب كليوباترا ركع تحت قدميها وأجبر شعب روما كله أن يركع لها.



* هل ترى تشابه بين شخصيته وشخصيتك ولهذا ووضعت صورة له في بيتك؟

- نعم أري ذلك، فهو شخصية قوية وقائد عظيم ولكنه في نفس الوقت رومانسي وحساس ويقدر المرأة ويحب الجمال.



* هل ستتحول روايتك "المخبول" لفيلم من تأليفك وهل هناك روايات أخرى؟

- قمت بتأليف 5 روايات آخرها رواية بعنوان "جراح النفوس" تحكي عن شخص

يريد أن يصلح العالم وحرصت علي أن يكون سعر الرواية 12 جنيه فقط ليستطيع الجميع شرائها وبالفعل وجدت جهة إنتاجية ستقوم بـإنتاج رواية "المخبول".



* وكيف تري إشادة العالم الكبير د. أحمد زويل بالرواية؟

- بداية نحن من مواليد محافظة البحيرة وتربطنا علاقة صداقة كبيرة وتقابلنا في بنسيلفانيا وعشنا سويا في شقة واحدة لفترة طويلة وإشادته بالرواية تعني أنها عمل روائي جدير بالاحترام.



* مسرح المائة كرسي تجربة فريدة من نوعها حدثنا عنها؟

- أسست هذا المسرح مع التشيك واستعنت بالفنانين سميحة أيوب وجلال الشرقاوي ومحمود ياسين وكانوا يلقون الشعر وأنا أول فنان قدم مونودراما وهي تعتبر أول ورشة تمثيل في مصر، حيث تم تدشينها منذ 50 سنة.



* وما رأيك في ورش التمثيل الموجودة الآن؟

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- أعتقد أنها شيء ضروري وأري أن أهمها ورشة علي بدرخان وكذلك ورشة صديقي خالد جلال وسمعت عن ورشة دكتور محمد عبد الهادي وأشاد العديد بها ولكني لا أعرفه شخصيا.



* ماذا تقول عن تعاونك مع جيل الشباب مثل رامز جلال في (حد سامع حاجة) ومحمد رمضان في (الكنز)؟

- هؤلاء الشباب فنانين مميزين وأنا أستطيع أن أعمل مع الشيطان المهم أن يكون دوري متميز، فأنا منذ أن بدأت التمثيل كسرت القاعدة أن يكون النجم وسيم ويلبس شيك، وقررت أن يكون -شكلي وحش وألبس وحش- وحرصت علي أن أقدم كل العقد النفسية والأدوار المركبة حتى قيل عني إني مجنون والآن بعد 40 سنة يتم تكريمي ومرشح لوضع اسمي في موسوعة جينيس لأني تفردت بتقديم العقد النفسية في كل أفلامي وهذا أمر لم يقم به أي فنان مصري أو عالمي.



* ومن هو المطرب الذي تحب أغانيه؟

- أحب أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم وليلي مراد ومحمد فوزي، فأنا شخص يحب الإبداع في كل شيء وهؤلاء مبدعين حقيقيين.



* بعيدا عن القيصر ما هو الدور الذي ترى أنك أبدعت فيه؟

- ابن عزيزة الهبلة في فيلم "الإخوة الأعداء"، فقد قمت بدرست مرض الصرع وأعراضه وحصلت علي جائزة أحسن ممثل من مهرجان موسكو عنه متفوقا على 11 نجم كانوا معي في نفس العمل، وقال لي الرئيس الراحل محمد أنور السادات عندما قابلني: انت خفيت يابني؟ فقلت له: أنا مش عيان يا ريس وطلبت منه شقة حيث لم يكن لي شقة ملكي فأمر لي بها في الحال.



* وما هي الجوائز الأخرى التي حصلت عليها؟

- هناك العديد من الجوائز العالمية التي أعتز بها وأهمها جائزتي من البرلمان الكندي وأخرى من أحد لوردات إنجلترا.



* ماهي المعايير التي تضعها لتختار أدوارك؟

- أكثر ما يهمني هو أن تكون الشخصية محورية وتدور حولها الأحداث فأنا لا أبحث عن بطولة العمل فدوري مثلا في فيلم "خلي بالك من زوزو" لا تعدى مدته 10 دقائق ولكنها شخصية مؤثرة وكانت رصد لبداية التطرف الديني، وغلق آخر زرار في القميص كان من اختراعي وأحمد ذكي استأذن مني وقلدها في مسلسل "هو وهي".



* "هـا ايه تاني؟" أصبح ترند على كل مواقع التواصل الاجتماعي فهل هذا يسعدك أم يثير غضبك؟

- بالعكس هذا أمر جميل جدا ويسعدني أن أرى مثل هذه الكوميكس هذا يعني أنني موجود ومحبوب ولي تأثير في الناس.



* قابلت القذافي وتأثرت بـشخصيته فهل تفكر في تقديم عمل فني تجسد فيه شخصيته؟

- قمت بالفعل بتأليف فيلم عن القذافي وحصلت على موافقة جهة الإنتاج وسأقوم ببطولته قريبا وأرى أنه رجل وطني عاشت ليبيا في عهده أزهى عصورها.



* لماذا ترتدي ملابس مختلفة ومميزة دائما؟

- لأني أحب التميز في كل شيء وأزيائي تعتبر ترند من النضارة والكاب والبالطو مثل توفيق الحكيم كانت تلازمه العصي والبيرية وملابسي يقوم بتفصيلها مصممين عالميين.



* وما رأيك في المرأة؟

- "ولا تدخل نساءك في فعالك فكم أسد أذلته النساء" فالنساء هن الدواهي والدوا هن لا عيش بلا هن والبلا هن".. أكبر شخصيات العالم دمرتها إمرأة فكليوباترا جعلت يوليوس قيصر يركع لها هو وشعب روما ونابليون ضيعته جوزفين ورغم ذلك تزوجت من سيدة ألمانية فاضلة عشت معها سنوات كثيرة وتوفت منذ ثلاث سنوات.