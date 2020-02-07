نادين نسيب نجيم توجّه هذه الرسالة لمحبيها بعيد ميلادها.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تحتفل الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ اليوم بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة أطلق العديد من متابعي ومحبي نادين المعايدات لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وردّت نادين على هذه المعايدات عبر صفحتها الخاصة، وكتبت: "وأنا بدوري بقدم الكن هل ورد عربون شكر على كل أمنياتكم و معايداتكم الحلوة الطالعة من القلب بعيد ميلادي ... عيدي عطول اجمل بوجودكم حدي من فانز وصحافة واعلام واصدقاء ومحبين شكراً من كل قلبي لإخلاصكم محبتكم دعمكم وثقتكم بحبكم".

يُذكر أن نادين تتابع حالياً تصوير مسلسل "عشرين عشرين"، وتؤدي فيه شخصية "النقيب سما"، إلى جانب الممثل السوري قصي خولي، من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

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