وديع الشيخ يوضح حقيقة مسؤوليته عن حادث إطلاق النار في أنطلياس

ميرنا وليد - بيروت - نفى الفنان اللبناني ​وديع الشيخ​ المتواجد حالياً في ​الإمارات​، مسؤوليته عن حادثة إطلاق النار التي حصلت في منطقة ​أنطلياس​، داخل أحد المقاهي وأُصيب خلالها أحد الشركاء في المكان ويُدعى ربيع.

وأشار الشيخ الى أن جهة ما تعمل على توريطه في هذه القضية، مستغرباً أن يتم ذكر إسمه من قبل مطلقي النار، لأن الموضوع ليس منطقياً.

وكانت معلومات إعلامية قد تحدّثت أن مطلق النار في أنطلياس همس في أذن الضحية ربيع، أن الشيخ أرسل له هذه الرسالة، وهي الناحية التي إستدعت نفي الشسخ، الذي تبين انه متواجد في دبي لإحياء حفل غنائي هناك.

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