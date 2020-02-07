تظاهرة إحتجاجية ضد دنيا بطمة والمطالبة بمحاكمتها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب تظاهرة احتجاجية في مراكش على خلفية قضية حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي" وتورط الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ به. وأتت هذه الخطوة بالتنسيق مع بعض الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية وعدد من ضحايا الحساب الذين رفضوا التدخلات التي تحصل في القضية لصالح المتهمين. اعتبرت إحدى المشاركات في التظاهرات أن الفنانة دنيا بطمة التي يتم التحقيق معها في القضية أساءت إلى سمعة المغربيات وقالت: "وسختنا".

يذكر ان المحكمة كانت قد حددت موعد محاكمتها في 10 شباط مع شقيقتها ابتسام، وتم إخلاء سبيلهما مقابل غرامة مالية.

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