خاص الفن- جمال فياض يرد على باميلا الكيك: لم تصبح نجمة

ميرنا وليد - بيروت - رد الدكتور ​جمال فياض​ عبر "موقع الخليج 365" على هجوم الممثلة ​باميلا الكيك​ غير المبرر عليه معتبرا انها تتقصد اثارة الجدل وقال فياض :"هي صرحت ان ملكات الجمال اصبحن ممثلات بلبنان فأنا قلت ورديت بوجهة نظري ان كل فتاة جميلة مرشحة ان تكون ممثلة من ايام ريتا هيورس وصوفيا لورين وبريجيت باردو كلهن دخلن التمثيل بسبب جمالهن اولا ولاحقا اصبحن ممثلات بارعات. فردت باميلا وإتهمتني بأني أتقاضى أجرا من الفنانين ٥٠٠ $ و١٠٠٠ $".

ويتابع فياض :"هذه سخافة، حين يرى الشخص انه لا يملك جواباً لإقناع الناس بما يريد، يلقي الاتهامات يمينا وشمالا. اعتبر ان باميلا تثير الجدل عن قصد كي تهاجمها الصحافة لأنها لم تستطع ان تصبح نجمة فعليا، بعض الاشخاص يتقصدون هذه التصريحات كي ينتشروا اكثر. وهي تقول ان لديها ٣ افلام مقبلة لذلك من صالحها اثارة الجدل".

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