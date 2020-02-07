شاهد.. ناشط كويتي يثير غضب رواد مواقع التواصل بإعلان “غير أخلاقي”

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 12:53 مساءً - أثار ناشط كويتي على مواقع التواصل الاجتماعي موجة استياء واسعة بعد نشره مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” بعد نشره إعلان مصور بشكل وصفه متابعوه بالمهين والغير أخلاقي.

وظهر مشهور السوشيال ميديا في الفيديو قائلاً: “الدياثة وصلت حدها” مطالبًا الناس بشرب عصير الشركة الذي ظهر يشربه في الفيديو زاعمًا أن العصير يؤخر الدياثة.