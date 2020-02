وداعا سبارتاكوس.. الأسطورة كيرك دوغلاس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحل "شجيعُ السيما" النجم العالميّ الكبير كيرك دوغلاس، أسطورة هوليوود، أحد أيقونات العصر الذهبي للسينما الأمريكية، بطل الفيلم الملحمي الشهير سبارتاكوس، عن عمر ناهز 103 أعوام، بعد مسيرة فنية استمرت 60 عامًا.

وفاة أسطورة هوليوود كيرك دوجلاس عن 103 أعوام



اشتهر دوغلاس، والد الممثل الحائز على جائزة الأوسكارِ مايكل دوغلاس، بأعماله السينمائية والمسرحية، وكتابة 10 روايات ومذكرات، ومشاركته في العديد من الأفلام المميزة، حيث لعب أدورًا مهمة في أكثر من 90 فيلمًا.

فن كيرك دوجلاس.. محرر العبيد الذي صنعه الفقر

كاثرين زيتا جونز تنشر صورة حديثة لـ"أسطورة السينما" كيرك دوجلاس

لن ينسى أحد دوره الكبير في الملحمة الكلاسيكية سبارتاكوس Spartacus عام 1960 حتى اشتُهر بهذا الاسم أيضًا، وكان يحظى بشعبية كبيرة بعبارته الشهيرة في الفيلم "أنا سبارتاكوس".

ترشح دوغلاس للأوسكارِ ثلاث مراتٍ عن فيلم The Bad and the Beautiful عام 1952، وفيلم Lust for Life عام 1956، حتى حاز الجائزة الفخرية عام 1996 عن مجملِ أعماله، تقديرًا لخمسة عقود من العطاء الفني لواحد من بين أعظم أساطير هوليوود في عصرها الذهبي.