شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فهمى وروبى يغنيان "عايم فى بحر الغدر" بكواليس "حلم سوسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجمان أحمد فهمى وروبى مشاهدهما فى فيلم حلم سوسن بديكور خاص تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامى، وظهر في فيديو خاص من كواليس التصوير، فهمى وروبى وهما يغنيان مهرجان "عايم فى بحر الغدر"، ويبدو أن الفيلم تدور أحداثه في زمن الفراعنة والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

والفيلم يشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل ومحمد ثروت و الشابان خالد أنور ومايان السيد بجانب أحمد فهمى وروبى كما يظهر أكرم حسنى ضيف شرف خلال الأحداث.

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وانشغل أحمد فهمى خلال الفترة الماضية بتصوير فيلم "العارف" مع النجم أحمد عز وإخراج أحمد علاء والذى تم الانتهاء من آخر مشاهدة الفترة الماضية، تمهيدًا لطرحه فى دور العرض بموسم عيد الفطر المقبل، بينما تتعاون النجمة روبى مع شركة سينرجى فيلمز للمرة الأولى فى فيلم "حلم سوسن".

يذكر أن أحمد فهمى يستعد لبدء تصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" خلال الأيام المقبلة، من إنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته النجم أكرم حسنى، من إخراج أحمد الجندى، ومن المقرر الإعلان عن باقى فيق الممثلين مع بدء التصوير، حيث سلم المؤلف ايمن وتار 15 حلقة من المسلسل، الذى يعتمد على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود أحمد فهمى وأكرم حسنى للتعاون مجددًا بعد تقدمهما مسلسل "ريح المدام" عام 2017.

وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبي رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.