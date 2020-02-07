شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ويزو تتفاعل مع برودة الشتاء بطبق محشى كرنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطل الفنانة الكوميدية دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، نجمة مسرح مصر، بين الحين والآخر بفيديوهات وصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" تعبر بهم عن خفة ظلها والتواصل مع محبيها بالسخرية من نفسها، وهذه المرة فضلت "ويزو" التواصل مع جمهورها بالتفاعل مع جو الشتاء البارد، حيث نشرت فيديو قصير على حالتها الخاصة بـ"إنستجرام"، اليوم الجمعة وهى تصور طبق "محشى كرنب" كرسالة لمحبيها عن الطريقة المثلى للتعامل مع برودة الشتاء.



ويزو تنشر فيديو قصير لطبق محشى كرنب على حالتها فى انستجرام

وكانت قد أكدت الفنانة ويزو خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنها تستعد لبدء أول مشاهدها فى مسلسل "تيمون وبومبا" الذى يقوم ببطولته كل من أحمد فهمي وأكرم حسني خلال الأيام المقبلة من بداية شهر فبراير، وأضافت أنها سعيدة بالانضمام للمسلسل الذي يعيدها إلي مارثون دراما رمضان من جديد، وذلك بعدما اقتصرت مشاركتها خلال رمضان 2019 علي مسلسل واحد ظهرت فيه كضيف شرف، وذلك من خلال ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "الواد السيد الشحات".

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ويكتب السيناريو والحوار أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويعتمد العمل على الحلقات المنفصلة المتصلة، ويعود فهمى وأكرم للعمل سوياً فى الدراما بعد عامين من تقديمهما "ريح المدام" فى شهر رمضان 2017.

جدير بالذكر أن رمضان الماضي لم يشهد ظهور ويزو إلا من خلال دورها كضيف شرف، وذلك بسبب ولادتها أول أبنائها العام الماضي مما اضطرها للاكتفاء بهذا الدور، كما شهد العام الماضى غياب الفنان أكرم حسنى عن دراما رمضان، وبالتالى كان آخر أعماله هو مسلسل "الوصية" الذى قام ببطولته وشهد بطولة أحمد أمين أيضاً الذى شاركه البطولة.

دينا محسن الشهيرة بـويزو ممثلة مصرية، تخرجت من كلية التربية بجامعة عين شمس، وبدأت التمثيل من خلال المسرح في مسرحيات (صالون مدام إيمان) و(بلوتيكا)، لكنها نالت شهرة كبرى عندما عملت مع الفنان أشرف عبد الباقي في سلسلة عروض (تياترو مصر) المسرحية، وهو ما أهلها للعمل فيما بعد في السينما من خلال أفلام (جيران السعد، جوازة ميرى).