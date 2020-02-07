شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياط واجب.. سوزان نجم الدين تظهر بـ"كمامة" خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، وهى ترتدى كمامة وقفاز فى صورة حديثة من مطار القاهرة، نشرتها على مواقع "إنستجرام"، اليوم الجمعة، كإجراء احترازى للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وعرضت فيديو توضح فيه سبب ارتدائها الكمامة، وكتبت على صورتها "الاحتياط واجب والوقاية خير من العلاج مساءكم حب وصحة وحياة".





وكانت قد كشفت الفنانة سوزان نجم الدين عن تلقيها أكثر من عرض للمشاركة فى مسلسلات جديدة مقرر عرضها خلال شهر رمضان المقبل، وتعمل حالياً على دراسة كل العروض، مشيرة إلى أنها لم تقرر حتى الآن بشكل نهائى على العمل الذى تختاره، خاصة أنها تبحث عن الدور المختلف والمتميز الذى لم تقدمه من قبل، مؤكدة أنها ليس كل همها الشغل فقط، وإنما تركز فى العمل مع من؟ وطبيعة الدور ويكون جديدا عليها ويعجب الجمهور.

وحول مشاركتها فى مسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة ريهام حجاج، للمؤلف أيمن سلامة، والمخرج محمد على فى رمضان المقبل، أوضحت سوزان لـ"الخليج 365" أنها بالفعل تلقت عرضاً من الجهة المنتجة للعمل وتعمل على دراستة، لافتة أنها موافقة بشكل مبدئى بعدما اعجبت بقصة العمل وخلال الأيام المقبلة سيتم الاتفاق بشكل نهائى والتعاقد بشكل رسمى تمهيداً لبدء التصوير.



سوزان نجم الدين ترتدى كمامة خوفا من كورونا

وتواجدت سوزان نجم الدين فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "ابن اصول"، وظهرت خلال الحلقات بدور "صولا" والدة حمادة هلال، السيدة الجميلة والثرية صاحبة الأصول العريقة التي تتبادل مع ابنها حب التملك للآخر ليودي بهما في كثير من الاحيان الى قسم الشرطة، بسبب غيرته الشديدة عليها في نفس الوقت التي تقف فيه صولا عائقا أمام زواجه واختياراته في الحياة مما يسبب لهما عراقيل ومشاكل كثيرة، ربما تؤدي الى دمار العائلة.