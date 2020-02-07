شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة عن برلمان لبنان: أعضاؤه غير مؤتمنين ولا يثقون ببعضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن المطرب اللبنانى راغب علامة، هجوما حادا على برلمان لبنان، مؤكدا أن أعضاءه يعرفون أنهم غير مؤتمنين على الثقة ولا يثقون ببعضهم البعض، مشيرا إلى أن هناك طبقة سياسية سرقت ونكّلت وشوّهت جمال لبنان، وهجّرت وشتّتت ودمّرت مستقبل شبابها.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر: "مجلس نواب لا أحد فى لبنان وفى العالم يثق به، حتى أعضائه كلهم يعرفون أنهم غير مؤتمنين على الثقة ولا يثقون ببعضهم البعض"، مضيفا: "دستورياً هو الذى سيعطى الثقة للحكومة، يعنى زى ما بيقول المثل اللبنانى يا مأمنّ للمى فى الغربال، ناس بلا ثقة ستعطى الثقة".



راغب علامة

وأضاف علامة، فى تغريدة أخرى: "صباح الخير يا لبنان الجميل، صباح الخير يا بلدنا الجريح والمغدور، نعتذر منك لأننا تركناهم يحكموك، يشوهوك، يقطّعوك، يقتلوا الأمل فيك"، مضيفا: "طبقة سياسية سرقتك ونكّلت بك وشوّهت جمالك وهجّرت وشتّتت شعبك ودمّرت مستقبل شبابك وأبعدت عنك من يحبك وقتلت الإيمان فى قلوب محبيك، الله ينتقم منهم".

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من ناحية أخرى، يحيى المطرب اللبنانى راغب علامة حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، يوم السبت 15 من شهر فبراير، داخل أحد الفنادق الكبرى فى تونس، ومن المقرر أن يحضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، "مبهزرش"، "تركينى لحالى" و"نسينى الدنيا".

وكان راغب علامة قد أحيا حفل ليلة رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى فى العاصمة الأردنية عَمان، وبدأه بأغنية "اللى باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيرى كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

وعلى جانب آخر، يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.