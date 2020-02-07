كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 11:51 صباحاً - وثق مقطع فيديو موقف طريف لمدير منظمة الصحة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس عند سعاله أثناء كلمته يتناول فيها عن إجراءات المنظمة لمكافحة كورونا عقب اجتماع جنيف.
وأظهر الفيديو مدير المنظمة وهو يتحدث عن إجراءات المنظمة وخطتها لمكافحة المرض .
وبينما كان يتحدث فاجأه السعال ، فعلق عليه قائلاً ” لا تقلقوا ليست كورونا ” ليثير ضحك الحضور وسخريتهم من المرض القاتل.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا فيديو طريف.. مدير منظمة الصحة العالمية يسخر من إصابته بالسعال أثناء تحدثه عن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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