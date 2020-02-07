شاهدوا فيديو طريف.. مدير منظمة الصحة العالمية يسخر من إصابته بالسعال أثناء تحدثه عن كورونا

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 11:51 صباحاً - وثق مقطع فيديو موقف طريف لمدير منظمة الصحة العالمية تيودرس أدهانوم جيبريسوس عند سعاله أثناء كلمته يتناول فيها عن إجراءات المنظمة لمكافحة كورونا عقب اجتماع جنيف.

وأظهر الفيديو مدير المنظمة وهو يتحدث عن إجراءات المنظمة وخطتها لمكافحة المرض .

وبينما كان يتحدث فاجأه السعال ، فعلق عليه قائلاً ” لا تقلقوا ليست كورونا ” ليثير ضحك الحضور وسخريتهم من المرض القاتل.