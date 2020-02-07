بالفيديو – تظاهرة ضد “حمزة مون بيبي” واتهام دنيا بطمة بالإساءة للمغربيات

متابعة بتجـــــــــرد: شهد محيط المحكمة الابتدائية في مراكش احتجاجات على خلفية متابعة التحقيق في قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

ونظم التظاهرات المركز الوطني لحقوق الإنسان في المغرب بالتنسيق مع بعض الهيئات النقابية والمنظمات الحقوقية وعدد من ضحايا الحساب.

وأعربت المشاركات عن رفضهن بعض التدخلات التي تجري في القضية لصالح المتهمين.

وكان من ابرزهن الفاشينيستا الشهيرة سلطانة التي أشارت إلى أنها تعرضت بسبب هذه القضية لضرر كبير. واعتبرت إحدى المشاركات أن الفنانة دنيا بطمة التي يتم التحقيق معها في القضية أساءت إلى سمعة المغربيات وقالت: “وسختنا”.

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ويشار إلى أن الفنانة تنتظر موعد محاكمتها في 10 فبراير شباط الجاري (2020) مع شقيقتها ابتسام، علماً أنه تم إخلاء سبيلهما بناء على قرار إطلاق سراح مشروط مقابل غرامة مالية.

ويذكر أنها أعلنت مؤخراً من خلال خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” إنشاء حساب مزور باسمها. ونبهت المتابعين إلى ذلك معلنة براءتها من كل ما ينشر عليه ومضيفة أنها قررت أخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكتبت: “هذا الحساب ينتحل شخصيتي على الإنستغرام وسيتم مقاضاة مسيره أو مسيرته لأنه لا يمثلني أبداً ولست مسؤولة عن أي شيء يتعلق بهذا الحساب اللهم إني قد بلغت وشكراً”. وأضافت: “قبح الله سعيكم”.