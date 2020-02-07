بالصورة – في The Voice Senior جمال وأناقة زوجة ملحم زين

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان اللبناني ملحم زين على حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورتين لفتتا أنظار الكثير من المتابعين.
وظهر فيها مع زملائه في لجنة تحكيم برنامج The Voice Senior الفنان المصري هاني شاكر والفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنانة المغربية سميرة سعيد وعدد من أفراد فريق العمل.
وتبين أن الصورة التقطت على هامش حفل عشاء أقامه احتفالا بانتهاء تصوير مرحلة الصوت. ولفتت زوجته تماني علي سالم البيض الأنظار بجمالها الهادئ وأناقتها. وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات.
وأثنى عدد كبير من المتابعين على هدوئها وعدم استغلالها شهرة زوجها للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أثارت الاهتمام بأناقتها الراقية حيث اختارت إطلالة كاملة بالأسود وارتدت سترة باللون الأسود مع أزرار ذهبية وأضافتها إلى كنزة بسيطة بتصميمها وسروال مناسب.
وأرفق الفنان الصورة بالتعليق: “كانت جمعة كتير حلوة بعد شهر من التصوير والمجهود الحقيقي. شرفتوني والله يعطيكم العافية الأساتذة الكبار وفريق “ذا فويس سينير”.
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