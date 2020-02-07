متابعة بتجـــــــــرد: اشتعلت الحرب الباردة بين الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، من جديد بعد إعلان الأول موعد زفافه على خطيبته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وهو ما دعا الطباخ لأن تنشر رسالة نارية عبر حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”.
ونشرت سارة صورة لها من جلسة تصوير وعلقت عليها: “آمن بنفسك، لا يهم ما يحدث حولك لأنك الوحيد الذي يراه، ما يحدث لا يمكنه تلويث رؤيتك، البصيرة لا تُعطى أبدًا بالظروف. تخيل شيئًا جديدًا وأفضل وأفضل الآن”.
وانهالت التعليقات من متابعي سارة الطباخ مؤكدين أن الرسالة موجهة إلى الشرنوبي.
اشتعلت الحرب الباردة بين الفنان محمد الشرنوبي وخطيبته السابقة المنتجة سارة الطباخ، من جديد بعد إعلان الأول موعد زفافه على خطيبته راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، وهو ما دعا الطباخ لأن تنشر رسالة نارية عبر حسابها الشخصي بـ”إنستغرام”.
ونشرت سارة صورة لها من جلسة تصوير وعلقت عليها: “آمن بنفسك، لا يهم ما يحدث حولك لأنك الوحيد الذي يراه، ما يحدث لا يمكنه تلويث رؤيتك، البصيرة لا تُعطى أبدًا بالظروف. تخيل شيئًا جديدًا وأفضل وأفضل الآن”.
وانهالت التعليقات من متابعي سارة الطباخ مؤكدين أن الرسالة موجهة إلى الشرنوبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان محمد الشرنوبي موعد زفافه.. خطيبته السابقة سارة الطباخ توجه رسالة نارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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