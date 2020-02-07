أحمد فهمي ينشئ حساب “إنستغرام” لكلبته “زيزي” وينشر صورتها مع هنا الزاهد

متابعة بتجـــــــــرد: في تصرف اعتبره الكثيرون من جمهور ومتابعي الفنان أحمد فهمي غريباً، قام الأخير بإنشاء حساب خاص لكلبته، التي يطلق عليها اسم “زيزي” عبر “إنستغرام”.

ولم يقتصر تصرف فهمي على إنشاء الحساب فقط، بل قام أيضاً بالترويج للحساب من خلال نشر صورته وهو يحمل الكلبة ويضع اسم الحساب حتى يتابعه معجبوه، والغريب أن عدد متابعي حساب كلبة أحمد فهمي وصل خلال يومين فقط لأكثر من ستة آلاف متابع.

وأما المفاجأة التي حملها الحساب الذي أطلقه فهمي فكان تسميته “زيزي فهمي”، إذ دائماً يؤكد أنه يعامل حيواناته وكأنهم أولاده.

ونشر فهمي على الحساب صورة للكلبة مع هنا الزاهد وهي تقبل زيزي، وعلق عليها بقوله: “يع.. أكره القبلات، أنا عارفة إني مثيرة علشان تمسكيني بس كفاية كده أوف”، وهو ما دفع العديد من متابعي الحساب للتعليق بتعليقات مضحكة، حيث علق أحد المتابعين بقوله: “ياريتني كنت زيزي”.