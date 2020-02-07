الإحتفالات تعمّ صفحات نادين نسيب نجيم.. عيد ميلادها يتصدّر الترند

متابعة بتجـــــــــرد: يحتفل الجمهور اليوم في 7 شباط/فبراير بعيد ميلاد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي تربعت خلال السنوات الماضية على عرش الدراما اللبنانية والعربية.
وفي هذه المناسبة أطلق جمهور “نجيم” عبر مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاغ “HAPPY BIRTHDAY Nadine” والذي بدوره تصدّر الترند في عدد من الدول العربية.
جمهور نادين تمنّى لنجمتهم المزيد من النجاحات الفنية والسعادة في حياتها الخاصة خصوصًا أنّ العام 2019 واجهت فيه الأخيرة العديد من الصعوبات في حياتها الشخصية والتي تمكنت من تخطيها وبدء حياةٍ جديدة مع ولديها “هيفن وجوفاني”.
من أسرة موقع “بتجرد” نتمنى بدورنا للنجمة نادين نسيب نجيم المزيد من النجاحات والسعادة في حياتها.
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