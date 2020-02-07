اكتشفوا الأسماء الحقيقية لهؤلاء الفنانين

متابعة بتجـــــــــرد: يشتهر معظم الفنانين عادةً بأسماءٍ تختلف تماماً عن أسمائهم الحقيقية، المكتوبة في الأوراق الرسمية.

الدخول إلى عالم الشهرة، يتطلب اختيار أسماءٍ تتلاءم مع الوسط الفني. إليكم الأسماء الحقيقية لبعض هؤلاء النجوم.

مي عز الدين

الاسم الحقيقي للفنانة المصرية مي عز الدين، هو ماهيتاب حسين عز الدين. وهي من مواليد إمارة أبو ظبي في الإمارات.

حين بلغت ماهيتاب الرابعة من عمرها عادت إلى مصر، أكملت دراستها، وتخرجت من الجامعة. وقدمت مي عدداً من الأعمال الفنية الناجحة، من مسلسلاتٍ تلفزيونية، وأفلامٍ سينمائية. من أشهر أعمالها، فيلم عمر وسلمى، الذي تشاركت بطولته مع النجم تامر حسني.

يسرا

ولدت النجمة المصرية في 10 مارس عام 1955 في القاهرة، واسمها الحقيقي سيفين محمد حافظ نسيم. عرفت باسم يسرا بين المحيطين بها، وهو يكتب يسرى. لكنها اختارت أن تستبدل الألف المقصورة بألف ممدودة، حتى لا يقع أي التباس مع اسم يسري، وهو اسم للذكور.

قدمت الفنانة يسرا على مدار السنوات الماضية، عدداً كبيراً من الأعمال السينمائية والتلفزيونية. وهي بدأت مسيرتها المهنية الفنية منذ بداية السبعينات.

فاروق الفيشاوي

ولد الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي في محافظة المنوفية، في مصر عام 1952، واسمه الحقيقي محمد فاروق فهيم الفيشاوي،

بدأ حياته المهنية في السبعينيات، ولفت إليه الأنظار بعد أن شارك في مجموعة أعمالٍ، مثل مسلسل أبنائي الأعزاء شكراً مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في دوره في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته تزداد في الثمانينيات، حين مثّل إلى جانب عادل إمام في فيلم المشبوه.

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نور الشريف

محمد جابر محمد عبدالله. هذا هو الاسم الذي اختاره والداه له حين ولد يوم 28 أبريل 1946. لكنه حين بدأ عمله الفني عام 1967، اختار اسم نور الشريف، وهو الاسم الذي رافقه منذ عمله الأول، فيلم قصر الشوق.

أم كلثوم

هي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي. وهي كوكب الشرق التي تعرف أيضاً بألقابٍ كثيرة، أبرزها أم كلثوم، ومنها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.

نادية لطفي

ولدت الفنانة المصرية الراحلة نادية لطفي في 3 يناير 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق.

اختار لها اسمها الفني المخرج رمسيس نجيب، الذي اكتشفها وقدمها للسينما باسم نادية لطفي. أما سبب اختيار هذا الاسم تحديداً، فكانت شخصية فاتن حمامة (نادية) في فيلم لا أنام، المأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبد القدوس.

نجلاء فتحي

الفنانة المصرية نجلاء فتحي، هي من مواليد محافظة الفيوم في مصر في 21 ديسمبر 1951، واسمها الحقيقي فاطمة الزهراء حسين فتحي.

اكتشفها المنتج والكاتب عدلي المولد والفنان عبد الحليم حافظ. وأسند إليها دورٌ في فيلم الأصدقاء الثلاثة عام 1966. ثم قدمها رمسيس نجيب كبطلة في فيلم أفراح، للمخرج أحمد بدرخان عام 1968، وكان الفنان الراحل عبد الحليم حافظ هو من اختار لها اسمها الفني.