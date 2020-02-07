محمد عبده يطرب الجمهور في حفل افتتاح مهرجان “فبراير الكويت 2020”

متابعة بتجـــــــــرد: استهل مهرجان “فبراير الكويت” الكويت أولى حفلاته في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالعاصمة الكويت، بحفل كبير أحياه فنان العرب محمد عبده، وسط حضور جماهيري كبير.

أبدى الجمهور تفاعله عند دخول الفنان محمد عبده، وأظهروا حبهم لأغانيه. بدوره ردَّ الفنان محمد عبده التحية والفرحة تغمره.

وأطرب الفنان الكبير محمد عبده جمهوره بمجموعة من أغانيه القديمة والجديدة، نذكر منها “مذهلة”، “أسمر عبر”، “أرسل سلامي”، “جمرة غضى”، “أنت معاي”، “قسوة”، “ضناني الشوق”، “ومالي غنى عنك” وغيرها من الأغاني التي نالت استحسان و إعجاب الحضور.

هذا وكانت تذاكر الحفل قد نفدت قبل أسبوعين من الحفل، وذلك نظراً للحب الكبير الذي يحظى به فنان العرب محمد عبده في دولة الكويت.

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وفي سياق متصل، قام الفنان عبد الله الرويشد بزيارة مفاجئة للفنان محمد عبده أثناء بروفات الحفل، وأهداه عود خاص يحمل اسم الفنان الكبير.

يذكر أن الفنان محمد عبده الذي بدأ مسيرته الفنية عام 1961، كان تكرّم مع حلول العام الجديد 2020، في ليلة خاصة أُطلق عليها “ليلة عراب الطرب”، وهي الليلة التي أعلن عنها رئيس الهيئة العامة الترفيه معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وخلال الحفل، تلقى الفنان محمد عبده، رسالة صوتية من ابنته “نورة”، أُذيعت أمام الجمهور، تُحيّيه فيها وتشكره على مسيرته الفنية، الأمر الذي جعل الفنان عبده يتأثر ويبكي جراء سماع تلك الكلمات.