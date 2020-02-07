بعد خبر زواجها مدنياً.. يارا تخرج عن صمتها للمرّة الأولى

متابعة بتجـــــــــرد: خرجت النجمة اللبنانية يارا عن صمتها وردّت للمرّة الأولى على الخبر الذي تمّ تداوله في الأيام الماضية عن زواجها مدنياً الأسبوع المقبل من رجل الأعمال اللبناني المقيم في الولايات المتحدة فيليب زيادة.

ونفت يارا لمجلة “سيدتي” الخبر قائلة إنّه غير صحيح ولا أساس له من الصحة، وذلك بعدما ارتبط اسمها باسم بفيليب زيادة والذي كان قد طُرح إسمه لوزارة الطاقة في مرحلة تأليف حكومة حسان دياب.

وفي اتصالٍ مع قناة LBCI اللبنانية، نفى فيليب زيادة خبر زواجه من الفنانة يارا جملةً وتفصيلاً.

وكان قد انتشر خبر زواج يارا وفيليب زيادة بعد تغريدةٍ تعود للصحافية هنادي عيسى أثارت بلبلةً كتبت فيها “معلومات عن زواج الفنانة يارا ورجل الأعمال فيليب زيادة سيتمّ هذا الاسبوع في اميركا، وسيكون زواجاً مدنياً بعيداً عن الاعلام”.