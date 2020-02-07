فيلم Birds Of Prey يُغضب الإعلاميين ويُعطل هواتفهم في أبوظبي

متابعة بتجـــــــــــرد: طرحت فوكس سينما اليوم الخميس الفيلم الأمريكي Birds Of Prey (الطيور الجارحة) في كافة دور العرض بالإمارات، في حين استضاف فرع السينما في مركز الغاليريا مول، بأبوظبي، مساء أمس الأربعاء العرض الخاص والأول للفيلم محلياً، بحضور ممثلي الوسائل الإعلامية، الذين فرضت عليهم الجهة المنظمة تعطيل هواتفهم، عبر وضعها في مستطيلات بلاستيكية محكمة الإغلاق، تحول دون استخدامها، تحوطاً من تصوير الفيلم أو تسريب بعض مقاطعه، وفق تبرير ذات الجهة، وهو الأمر الذي أثار استياء عاماً من قبل ممثلي وسائل الإعلام المدعوة للحدث.

وتدور قصة الفيلم حول البطلة والشخصية الخيالية هارلي كوين التي تظهر عادة كعدوة لباتمان، وتعكس الأحداث محاولاتها لبدء حياة جديدة بعد انفصالها عن الجوكر، ومن ثم تجبرها سلسلة الأحداث على الدخول في مسار الحرب لتكشف خلالها عن مهاراتها القتالية.

ويضم الفيلم بطلة أخرى تدعى كاساندرا كين التي تصبح هدفاً لمجرم محلي يُطلق عليه اسم القناع الأسود، يرغب في استعادة قطعة غامضة هي عبارة عن ألماسة سرقتها الطفلة كين التي تتخذ قراراً بابتلاع الحجرة عندما تقبض عليها الشرطة.

وعند اكتشاف المجرم ذي القناع الأسود أنه تعرض للسرقة، يحدد مبلغ نصف مليون دولار مقابل إيجاد الطفلة وإرجاع الماسة، وفي الوقت ذاته يهدد البطلة هارلي كوين بالقتل فتعرض عليه التعاون معه لإيجاد الطفلة والماسة، مقابل تركها حرة مرة أخرى.

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وتكشف أحداث الفيلم عن 3 بطلات أخريات هن بلاك كناري وهانتريس وريني مونتايا، اللواتي يقررن التعاون مع البطلة هارلي كوين في نهاية الفيلم لإنقاذ الطفلة من القتل على يد صاحب القناع الأسود في مدينة غوثام.

وتخوض البطلات صراعاً حاداً مع المجرمين المتعاونين مع صاحب القناع الأسود، يستعرضن خلاله قواهن الخارقة، وتكشف الأحداث جانباً رقيقاً وإنسانياً في شخصيات السيدات الخارقات.

ويصنف الفيلم الصادر من قبل شركة وارنر براذرز للترفيه من أفلام الجريمة والمغامرات والحركة، وهومن إخراج كاثي يان وتأليف شاك ديكسون، فيما يضم طاقم العمل كلاً من إيلا جاي باسكو، روزي بيريز، كريس ميسينا، ومارغوت روبي.