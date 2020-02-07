فيديو نادر – يوم كسرت الأميرة ديانا كأساً على رأس الأمير تشارلز

متابعة بتجــــــــــرد: تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو قديماً للأميرة الراحلة ديانا وطليقها الأمير تشارلز.

وظهرا فيه أثناء مشاركتهما في إحدى المناسبات. وفيما كان الأمير يدير ظهره استغلت ديانا الفرصة وكسرت كأساً على رأسه بتشجيع من الحاضرين لتعم بعد ذلك موجة من الضحك.

وتبين أن الكأس صنعت من السكر وأن الحادثة الطريفة وقعت أثناء زيارة قام بها ولي العهد وزوجته آنذاك لاستوديوهات “باينوود” على هامش عرض فيلم The Living Daylights‏ في العام 1986.

ويشار إلى أنه تم مؤخراً إعلان رسالة مؤثرة جداً تركتها الأميرة وكشفها موظف كبير سابق في القصر الملكي ويدعى بول بوريل. ونشر على حسابه على “إنستغرام” صورة نادرة لها برفقة الأميرين هاري ووليام وقد أرفقتها بكلمات عاطفية وكتبت: “أحب ولديّ حتى الموت وآمل أن تنمو البذور التي زرعتها وأن تعطيهما القوة، المعرفة والاستقرار الذي يحتاجان إليه”.

ويذكر أن الموظف الذي يبلغ الـ61 عاماً تخلى عن مهماته في العام 1997 بعد مرور مدة قصيرة على وفاة الأميرة. وقد علق في وقت سابق على إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الانفصال عن الأسرة الملكية من خلال حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات حيث كتب: “أفكر في أمر هاري وميغان فيما يستعدان لتحقيق تغيير كبير في حياتهما. فكرت أيضاً في الأميرة ديانا وتساءلت عما كانت ستقول في هذا الشأن. في أعماقي أعرف أنها كانت تتمنى أن يكون هاري وميغان سعيدين”.