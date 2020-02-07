برشلونة فوق صفيح ساخن.. الكشف عن مشاجرة ميسي وتير شتيجن

يبدو أن الأزمات لا تريد أن تنتهي في نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الأخيرة، خصوصا عندما يكون بطلها، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق.

صحيفة "إل بايس" الإسبانية ذكرت أن ميسي دخل في مشاجرة مع الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس الفريق، خلال إحدى الحصص التدريبية هذا الأسبوع، دون أن تحدد بالضبط توقيت هذا الخلاف.

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وليست هذه الأزمة الوحيدة التي واجهت برشلونة مؤخرا، وكان بطلها ميسي، إذ إن "البرغوث" كان هاجم علانية، الفرنسي إيريك أبيدال المدير الرياضي للنادي، بسبب تصريحات الأخير التي ذكر فيها تهاون بعض اللاعبين في التدريبات في الأيام الأخيرة لإرنستو فالفيردي مدرب الفريق، السابق.

ورغم نجاح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة في احتواء الأزمة بين ميسي وأبيدال، غير أن تقرير "إل بايس" يؤكد عمق الأزمة في النادي، الذي يعاني هذا الموسم، باحتلاله وصافة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فضلا عن خروجه من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

الخروج من كأس السوبر ترتب عليه إقالة فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين، غير أن المستوى والنتائج مع الأخير لم تتحسن، بدليل خسارته في الجولة قبل الماضية من الليجا أمام فالنسيا بنتيجة 0-2، وهي الأولى للفريق الكتالوني على ملعب "ميستايا" منذ عام 2007.