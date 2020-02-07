علي الخوار يهلوس في مهرجان شتاء كتاب دبي

نظمت دار كتاب للنشر أمسية شعرية بعنوان “هلوسات” للشاعر الإماراتي علي الخوار ضمن أيام مهرجان شتاء كتاب المقام في أبتاون مردف بدبي، وقدّم هذه الأمسية الإعلامي المعروف محمود العلي.

بدأت الأمسية بتقديم الشاعر علي الخوار ، بكلمات الإعلامي محمود العلي من خلال مقدمة ديوان هلوسات، حيث أضاف للمقدمة كلمات التقدير والاحترام لهذا الشاعر واصفاً إياه بالينبوع الذي تتدفق منه اﻟـﻘﺼﺎﺋﺪ ﺑﻐﺰارة إلا أن المتلقي لا يشعر بالارتواء ليبقى متعطشاً، لعذوبة المفردات والصور الشعرية التي تلازم كافة قصائده الشعرية.

وابتسمَ القلمُ طرباً وهو يبوح بأجمل الصور الشعرية التي نبتتْ في ديوان الشاعر علي الخوار “هلوسات 2020” فكان متمرداً على الدواوين الشعرية لكونه أوجد حالة من التمرد تفرد بها من خلال مقاطع شعرية قصيرة جمع من خلالها ما بين الغزلي والوطني والاجتماعي والديني بأسلوب جاد وساخر وهو يستخدم مفردات لغوية اتسمت في أدارج أدق التفاصيل وإيصال المعنى من خلال تلك القصائد الغير مكتملة والمكثفة، والتي جاءت في بيتين أو أربعة أبيات على غرار رباعيات الخيام.

وشهدت الأمسية حضوراً جيداً من الجمهور والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي ومتذوقي الشعر وممثلي وسائل الأعلام، مبحراً بهم في ديوانه هلوسات 2020 ليتخلل عملية الإبحار التوقف في محطات التنوع في القصائد التي قدمها ، خلال الأمسية الشعرية.