أصالة تغني "أحبه حتى في الخصام".. هل تتودد لطليقها طارق العريان؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت المطربة السورية أصالة نصري عن مقطع فيديو لها من جلسة طربية جمعتها بالفنانة نوال الكويتية والمغنية الإماراتية المعتزلة ريم المحمودي.

وظهرت المطربة السورية في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر وهي تغني مقطع صغير من أغنية "أنا هويت وانتهيت" التي لحنها وغناها سيد درويش، والذي جاءت كلماته كالتالي (أحبه حتى في الخصام وبعده عني ياناس حرام)"، وهو ما اعتبره العديد من جمهور أصالة أن ذلك المقطع ما هو إلا رسالة ضمنية إلى طليقها المخرج المصري طارق العريان.

وأعلنت أصالة خبر طلاقها من طارق العريان والد طفليها علي وآدم بعد شهور طويلة من التكتم والإنكار، بمنشور لهما على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضحا فيه إتمام الانفصال بعد سنوات طويلة نتج عنها انجابهما ولدين.

وتزوجت أصالة من طارق العريان عام 2006، وكانت هي من بادر بالاعتراف بهذا الحب وهي على ذمة طليقها الأول أيمن الذهبي، أثناء تصوير أغنية "يا مجنون" تحت إدراة طارق العريان، الأمر الذي أكدته في لقاءات تلفزيونية.

وقالت: "حينما رأيت طارق كان رجلاً متوازنًا، حدثته بأني معجبة به، وأتمنى أن أكمل العمر معه، فرد بأنه يحترمني، لكن طلب مدة للتفكير، فباغتته بطلب الزواج، ومن هنا بدأت قصة الحب والزواج".

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لكن قررت أصالة بعد مشاكل دامت أكثر من 6 شهور، أن تعلن طلاقها الواقع قبل شهر تحديدا من إعلانها الخبر، لتبدأ عامها الجديد 2020 بدونه، واكتفت أصالة في منشور على "إنستغرام" بأن تصف زوجها السابق بـ"أبو أولادي".

وجاء فيه: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنى على الجميع عدم الدخول في التفاصيل، حرصا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

أما العريان، فرفض التعليق على أسباب الانفصال عن أصالة واصفا الخوض في التفاصيل بأنه تدخل في الشؤون العائلية الخاصة، وقال في تصريحات صحفية قائلا: "أصالة ستظل والدة أولادي، وبيني وبينها عشرة وعلاقة حب لأكثر من 14 عاما، وأكن لأصالة كل الحب وحياتي الشخصية ملك لي لا أقبل لأحد التدخل فيها كما أنني لا أتدخل في حياة الآخرين".