ظهور نادر لنجل نادية لطفي في عزائها.. وهؤلاء المشاهير أبرز الحضور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شارك عدد من نجوم الفن في عزاء الفنانة المصرية نادية لطفي التي غيبها الموت عن عالمنا ظهر الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 83 عامًا داخل مستشفى القوات المسلحة بالمعادي بعد صراع مع المرض.

وفي ظهور نادر لنجل الفنانة نادية لطفي تواجد المهندس أحمد عادل البشاري في دار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر لاستقبال الحضور لأداء واجب العزاء حيث توافد العديد من محبي الفنانة المصرية الراحلة.

وحرص على حضور العزاء الفنانين إلهام شاهين ولبلبة وسمير صبري وصفية العمري وعزت العلايلي وشهيرة ورجاء حسين وزكي فطين عبدالوهاب، فيما حضر كل من الإعلاميين مفيد فوزي ووائل الإبراشي ولميس الحديد وبوسي شلبي ورامي رضوان.

وأوفد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مندوبًا من رئاسة الجمهورية في مصر لأداء واجب العزاء في الفنانة الراحلة كما حرصت على الحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إضافة إلى السفير العراقي والإعلامي مصطفى بكري والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية المصرية.

وتواجد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون منذ اللحظات الأولى للعزاء لاستقبال الضيوف وتسهيل أي عقبات أمام الحضور ولمواساة ابنها أحمد البشاري، فيما كانت الفنانة دلال عبد العزيز والفنان محمود قابيل أول الحضور أيضًا.

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وكانت قد تحدثت الفنانة المصرية سميرة أحمد عن علاقتها بالفنانة الراحلة، موضحًة أنها هاتفتها قبل وفاتها بأسبوع وكانت وقتها في بداية الدخول بغيبوبة، كاشفًة عن السبب الذي أدى لمرضها الأخير قائلًة أن زوجة ابنها توفيت قبل قرابة شهر ونصف وذهبت إلى المدافن لحضور جنازتها وبسبب خروجها من المستشفى أُصيبت بنزلة شعبية حادة تطورت لالتهاب رئوي أدى إلى دخولها في غيبوبة وبعدها تُوفيت.

وأشارت إلى أن وفاة الفنانة ماجدة الصباحي كانت سببًا أكبر في انتكاستها المرضية، لافتًة إلى أنها تعتبر نادية لطفي امرأة وطنية من الطراز الأول لما لها مواقف مع زملائها في أي أزمة يمرون بها.

واستعادت سميرة أحمد موقفًا للفنانة نادية لطفي شهدته معها بعد وفاة الفنانة المصرية سعاد حسني، موضحًة أنها رفضت تمامًا فكرة انتحارها وانتظرتها في المطار لحظة عودتها من الخارج بعد وفاتها، مؤكدًة أنها توجهت إلى الأمن العام بوزارة الداخلية وحررت محضرًا وطلبت معرفة حقيقة الوفاة إضافة إلى أنها ذهبت إلى مستشفى العجوزة للوقوف على تفاصيل ما تعرضت له السندريلا.

وكان قد حرص كوكبة من نجوم الفن على تشييع جثمان الفنانة نادية لطفي، لمثواها الأخير بمقابر الواحات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، وسط إجراءات أمنية مشددة بمسجد مستشفى القوات المسلحة بمنطقة المعادي لمنع التصوير بشكل نهائي وحضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان الفنانة إلهام شاهين التي سيطرت عليها حالة شديدة من الحزن، والفنان سمير صبري، وأشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية، والإعلامي وائل الإبراشي.