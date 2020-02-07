شكرا لقرائتكم خبر عن Hamilton من المسرح لـ شاشات السينما بتوقيع ديزنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ديزنى، عن بدء عملها على فيلم جديد حقيقى عن مسرحية Hamilton، وكشفت الشركة انها ستقوم بالتصوير الحى من على المسرح، وتحويلة إلى فيلم جديد، حول المسرحية الأشهر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " Variety"، وتقدم شركة ديزني فيلمًا عن إحساس المؤلف الموسيقى لين مانويل ميراندا، مع فرقة برودواي الأصلية، على أن يصل دور العرض في 15 أكتوبر من العام المقبل 2021.

تم تصوير الفيلم الجديد في مسرح ريتشارد رودجرز، بـ مانهاتن قبل أن يبدأ الأعضاء المؤسسون في مغادرة الإنتاج، بسبب إنشغالهم بإعمالهم الأخرى، وأخبر ثلاثة أفراد مقربين من المفاوضات موقع "Variety"، أن شراء حقوق ملكية الفيلم وصلت إلى مبلغ 75 مليون دولار، في صفقة توسطت فيها شركة إنديفور المحتوى نيابة عن ميراندا، وبالتالي قامت شركة إنديفور بالإعلان عن المشروع الجديد في هوليوود، وعرضته على استوديوهات كثيرة، بما في ذلك وارنر بروس قبل أن تستحوذ عليه ديزني.

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني ورئيس مجلس إدارة شركة بوب ديزير في بيان له، "لين مانويل ميراندا ابتكر تجربة مسرحية لا تنسى وظاهرة ثقافية حقيقية، " هاملتون " تم الترحيب به كعمل فني مذهل، لن ينسى كل من شاهدها مع الممثلين الأصليين تلك التجربة الفرديةK ويسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لمشاركة تجربة برودواي نفسها مع ملايين الأشخاص حول العالم. "

ظهرت "هاميلتون" لأول مرة في برودواي في عام 2015، وفازت بالعديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة بوليتزر للدراما.

ويشمل ممثلو برودواي الأصليون ميراندا في دور ألكساندر هاميلتون، وديفيد ديجز في دور ماركيز دي لافاييت وتوماس جيفرسون، وليزلي أودوم جونيور في دور آرون بور، وكريستوفر جاكسون في دور جورج واشنطن، وجوناثان جروف في دور الملك جورج، وريني إليز جولدسبري في دور أنجيليكا شويلر، وفيليبا سو كما إليزا هاميلتون.