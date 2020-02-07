شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر وفاطمة الكاشف يحتفلان بخطوبة ابنهما مهاب على فريدة عبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان جمال عبد الناصر وزوجته الفنانة فاطمة الكاشف بخطوبة ابنهما مهاب جمال، أمس الخميس، على العروس فريدة شريف عبية، فى حفل عائلى جمع أهل العروسين.

ونشر عبد الناصر، عبر حسابه على فيس بوك، صورا من حفل الخطوبة، صحبها بتعليق: "بالأمس وبحمد الله وفى حفل عائلى، تمت قراءة الفاتحة للعروسين مهاب جمال عبد الناصر والآنسة فريدة شريف عبية، كل دعواتنا لهما أن يتم الله فرحتهما ويحقق لهما ما يتمنياه وما نتمناه لهما من خير وسعادة وحب بفضل الله ورعايته وتوفيقه، والعاقبة عندكم فى المسرات".





كما هنأت الفنانة فاطمة الكاشف، العروسين، قائلة: "ألف مبروك أحبابى الغاليين مهاب وفريدة، وربنا يتمم بخير ويسعد قلوبكم دائما أن شاء الله".





يشار إلى أن آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر مسلسل "حكايتى" الذى تم عرضه فى موسم دراما رمضان الماضى، من بطولة ياسمين صبرى، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، نهال عنبر.

Advertisements





كما قدمت الفنانة فاطمة الكاشف دور "أمينة " فى مسلسل "كلبش 3" ولفتت الأنظار منذ أول ظهور لها فى المسلسل بأدائها المقنع ودراسة شخصيتها جيدا، والتى بدأتها بغموض ثم التحول الذى ظهرت به فى أحداث العمل.

عودة فاطمة الكاشف تمثل إضافة فى الساحة الفنية، كما تعتبر إضافة كبيرة لمسلسل "كلبش 3" الذى ظهر خلاله أكثر من نجم ابتعد لفترة عن الأعمال الدرامية ومنهم فاطمة الكاشف وهشام سليم وأحمد عبد العزيز.





يذكر أن الفنانة فاطمة الكاشف اشتهرت بشخصية زوبة شقيقة عطا "محمد هنيدى" فى مسلسل (البخيل وأنا) بطولة النجم الكبير فريد شوقى، الذى حقق نجاحا كبيرا، ومازال اسم "زوبة" يناديها به الجمهور فى الشارع ومن المسلسلات التى شاركت فيها أيضا هى وغيرها، عمر بن عبد العزيز، عايش فى الغيبوبة، طيرى يا طيارة، أهل الهوى.











