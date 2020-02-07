شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح يلتقى بـ منى زكى لأول مرة فى دراما رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد ممدوح لقائمة أبطال مسلسل منى زكى الجديد المقرر أن يعرض في السباق الرمضانى المقبل، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، ولم يستقر صناع العمل على اسم نهائي له حتى الآن، كما يجرى مخرج العمل اختيار باقي الأبطال الذين يشاركون في بطولة العمل والتعاقد معهم فى سرية تامة استعداداً لانطلاق التصوير، حيث انتهى من كتابة عدد من الحلقات الأولى للعمل الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى اجتماعى.

ويعد هذا المسلسل التعاون الأول بين منى زكى ومحمد ممدوح في عمل درامى بينهما، حيث كانت اخر أعمال ممدوح مسلسل "قابيل" الذى عرض في رمضان الماضى، للمخرج كريم الشناوى، وتأليف مصطفى صقر سيناريو وحوار محمد عز الدين، وشارك في بطولة المسلسل كل من محمد فراج وأمينة خليل، وعلى الطيب وأحمد كمال ونهى عابدين وأخرون من النجوم.

كما شارك مع السقا في مسلسل "ولد الغلابة" للمخرج محمد سامى، وحقق نجاحاً جماهيرياً من خلال الشخصية التي جسدها خلال الأحداث، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وشارك في بطولة العمل الفنانة مى عمر وهبة مجدى، وإنجى المقدم وإدوارد كما ظهر الفنان تامر حسنى كضيف شرف.

ومن ناحية أخرى يظهر الفنان محمد ممدوح خلال أحداث فيلم "العارف" للنجم أحمد عز وأحمد فهمى، فى 5 مشاهد فقط خلال الأحداث، حيث صور ممدوح مشاهده فى دولة ماليزيا، والتى جمعت بينه وبين أبطال العمل، حيث حددت الشركة عيد الفطر 2020 موعداً لطرحه في دور العرض.

ويعد فيلم "العارف"، الأضخم انتاجياً فى السينما حتى الآن حيث أصبح أول فيلم مصري يتم تصويره بين 4 دول (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

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