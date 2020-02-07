زوج شقيقته فنان شهير وابنه يحب هذا الفيلم.. حكايات عمرو عبدالجليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل اليوم الفنان الكبير عمرو عبد الجليل بعيد ميلاده السابع والخمسين، إذ وُلد في 7 فبراير عام 1963 لعائلة مكونة من ستة أبناء كان عمرو أصغرم رفقة شقيقه التؤأم أيمن، وكذا شقيقه السيناريست الكبير طارق عبد الجليل مؤلف أفلام ظاظا وعايز حقي، وصرخة نملة.

بدأ عمرو عبد الجليل حياته الفنية في عام 1986 بدور صغير في مسرحية "البلدوزر" من بطولة الفنان المسرحي الكبير محمد نجم، وتجمعه صلة قرابة بالفنان محمد نجم فهو شقيق السيدة يسرية زوجة الفنان محمد نجم، أما عمله الثاني كانمع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلمه المهم "إسكندرية كمان وكمان" والذي يُعتبر واحدًا من أهم محطات حياته الفنية كما يصفه عمرو عبد الجليل.

نرصد لكم في هذا التقرير حكايات عمرو عبدالجليل:

- سبب ارتدائه البرنيطة

كشف الفنان عمرو عبد الجليل عن سبب ارتدائه القبعة بصفة مستمرة في حياته الشخصية والإعلامية.خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "DMC".

وقال إن سبب ارتدائه القبعة ليخفي "حلاقة" رأسه، مشيرًا إلى أنه يرتدي القبعة دائمًا بعد نجاح مسلسل "طايع" وتجسيده شخصية "الريس حربي" الذي كان يرتدي "العمّة" الصعيدي دائمًا.

صعوبات دور حربي

قال الفنان عمرو عبد الجليل، إنه عانى كثيرًا أثناء تجسيد شخصية "الريس حربي" في مسلسل "طايع".

وقال عبد الجليل إنه "أثناء تصوير مسلسل طايع كان الجو حر وفيه صيام، وكنت أنا الوحيد اللي بالبس ملابس صعيدية كاملة وكنت بموت".

تأثير محمد نجم ويوسف شاهين عليه

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وصف الفنان عمرو عبد الجليل، الفنان محمد نجم بالأب الروحي له في فن المسرح، مؤكدًا أنه "تربى في مدرسة نجم وتخرج منها، وأنها مدرسة مستقلة عن غيرها من المدارس الفنية الأخرى، لأنها تعتمد على الأفية الجديد وغير المكرر أو المستهلك".

وأضاف عبدالجليل خلال لقاء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، أن المخرج الراحل يوسف شاهين كان علامة فارقة في مسيرته الفنية قائلا: "كنت مكتفيا بالمسرح إلى أن فتح شاهين أمامي مجال واسع في السينما، فانطلقت أحلق في سماء الفن السابع، ولقد أضاف لي عملي مع شاهين كثير من الخبرات ووفر علي الكثير من الوقت الذي كان علي أن استغرقه لأثبت نفسي".

علاقته بشقيقه

ظهر الفنان عمرو عبدالجليل مع توأمه الداعية الشيخ أيمن عبدالجليل في يونيو 2013 على قناة دينية مصرية للدعوة لمنع العنف قبل اندلاع ثورة 30 يونيو بأيام.

ورد عمرو خلال البرنامج على سبب اتجاهه للفن، واتجاه توأمه أيمن للدعوة لاختلاف الميول والتوجهات بينهما، مؤكدًا أنهما يحترمان عمل كل منهما ويتشاوران كثيرًا في كل ما يخص أمور حياتهما.

وقال إن توأمه أيمن بدأ بعزف العود والغناء والتمثيل ولحق هو به، لكن أيمن اعتزل الفن وأطلق لحيته وعمل بالدعوة.

عمرو عبد الجليل وأيمن

عائلته وعمله الفني

قال الفنان عمرو عبدالجليل في حوار سابق لمصراوي إن زوجته تنسق البرنيطة التي يرتديها لكي تتماشي مع ملابسه.

وعن مشاهدة عائلته لأعمالها قال: "ابني عبدالجليل يشاهد أعمالي، واعتبره ناقدًا، لأنه حريص على إعطائي رأيه في الأعمال التي أشارك بها، ولدي أيضًا عبدالرحمن، ولم يشاهد أعمالي مطلقًا موضحًا: "عنده سبعة شهور".

وعن العمل المفضل لدى نجله عبدالجليل، قال: "فيلم كلمني شكرًا".​