غادة رجب تكشف لمصراوي سبب مشاركتها الدائمة في الأغاني الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تستعد الفنانة غادة رجب لطرح أغنية وطنية جديدة بعنوان "استعدوا"، بالتعاون مع زوجها الشاعر عبدالله حسن، كأول تعاون بينهما بعد زفافهما في يناير الماضي.

وكشفت "غادة"، عن سبب مشاركتها الدائمة في الأغاني الوطنية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إذ قالت إنها تحرص دائمة على المشاركة في الأعمال الوطنية، وأن يكون لديها دائمًا غنوة وطنية، موضحة أن الأغانٍ تزيد من وطنيتها".

وتابعت: " دايما بدعي أن ربنا ينصر مصر وتبقى في أحسن حال، وتبقى فوق الجميع، وفوق الدنيا كلها، وفوق أي حروب بنواجهها".

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وتابعت: " ربنا يقوي الرئيس على ده لإنه حقيقي شايل كتير جدًا وحامي الحمى فعلًا، وصد كبير لمشاكل وحروب وناس ولاد عايزة تنال مننا".

وعن شعورها خلال غناء الأغان الوطنية، قالت غادة رجب: " كل الحاجات اللي قولتها دي بتخلي الاحساس طالع في أي عمل أنا عايزه أعمله لمصر، وعشان كدا أول ما بتجيلي الدعوة للمشاركة في الأعمال الوطنية، بجري على طول".

ومن المقرر طرح أغنية "استعدوا"، خلال الفترة القادمة على "يوتيوب"، الأغنية من ألحان شريف حمدان، وتوزيع الموسيقي أحمد عادل.

وتعاونت غادة رجب مؤخرا مع المطرب أحمد شيبة ومصطفى كامل ومجد القاسم وأحمد كامل من خلال فيديو كليب أوبريت غنائي يحمل اسم "حلوة بنت اللذينة"، والذي تزامن مع إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وهي من إخراج عبد المنعم ربيع وكلمات وألحان مصطفى كامل.