تراند اليوم : فيديو| نجمة سعودية تشعل موجة غضب بسبب لفظ "خادش"



أشعلت نجمة مواقع التواصل السعودية، "ريناد"، ضجة واسعة، عقب إهانتها المتابعات لها في مقطع مصور.

واستخدمت "ريناد" تعبيرًا مهينًا للمتابعات لها عندما دعتهن إلى استخدام الكريم وتطبيقه على بعض المناطق كي لا يتحول لون بشرتهن إلى أسود.

إذ استخدمت تعبير "الوسخات"، واصفة بعض البنات بأنهن "وسخات فعلاً"، ما فجر موجة من الغضب والانتقادات، إزاء ما اعتبر إهانة غير مقبولة.

فيما علقت الفنانة البحرينية زهرة عرفات ملقية اللوم على المتابعين الذين شجعوا النجمة السعودية على الظهور وعلى الإساءة إلى الآخرين.

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واعتبرت أن ما قالته يؤثر بشكل كبير جدًا على حياة بعض الأشخاص، إذ أن "الأمراض الجلدية والهالات تحت العينين قد لا تنتج بالضرورة عن انعدام النظافة بل يمكن أن تظهر بسبب الوراثة أو عدوات بكتيرية".

وقالت إن بعض الأشخاص لا يمكنهم التخلص من هذه المشكلة أيًا تكن الخطوات الطبية والتجميلية التي يقومون بها.