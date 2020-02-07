تراند اليوم : فيديو| "باسم يوسف" يكشف عن "أسرار" خاصة به لأول مرة

كشف الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، ما قال إنها "أسرار لم يطلع عليها أحد من قبل".

وشارك "باسم" متابعيه عبر حسابه على "موقع "تويتر" مقطع فيديو لمحاضرة سابقة قدمها من الكويت، علق عليها بالقول: "دي محاضرة أديتها في الكويت. أنا لأول مرة بأشارك أفكار وأسرار عمري ما قلتها لحد قبل كده".

وأضاف: "على قد ما الموضوع كان صعب لكن أنا سعيد إني بأواجه نفسي وتقريبًا بأستخدم نوع كنوع من محاولة التعافي من سنين صعبة جدًا. الرحلة حاليًا مختلفة جدًا وأنا مستمتع بيها".

وقال "باسم" في الفيديو: "أنا وناس كثير غيري فاكرين إن إحنا منفتحين وتقدميين مرنين ومودرن لكن الحقيقة لما فكرت أعمق شوية لقيت إن تربيتنا ونشأتنا ممكن تكون مأثرة عليها إلى الآن، أنا اكتشفت إن طول عمري كنت عايش داخل قوالب جامدة وأفكار مخلوقة وقوالب مصبوبة محددة غير مرنة ومش كده بس..".

وتابع: "الجميع ومن ساعة ما يخلق في عالمان العربي الجميل ده وكل حاجة بنتعرض ليها نتعلمها نشوفها نسمعها هي بنعتبرها أمور مسلمة طريقة معيشتنا وطريقة تفكرينا والحاجات التي نؤمن بيها والحاجات التي نعتقد أن نحن نعرفها عن بقية العالم كل الحاجات دي اتصبت في قوالب جامدة إحنا ورثناها".

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واستدرك قائلاً: "حتى لما يجي حد في العالم العربي يتهمك بتهمة يقول لك ايه: انت بتهدم الثوابت أو بتهزها أو بتشخعلها.. هذه تهمة غير موجودة في أي مكان في العالم غير عندنا في العالم العربي.."

واكتسب "باسم" شهرة واسعة في مصر، بسبب برنامجه الساخر "البرنامج" خلال الفترة ما بين عامي و2011 2014، قبل أن يتم وقفه عقب الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتشبهه الصحافة بالكوميدي الأمريكي جون ستيوارت الذي ألهم برنامجه. ووصف في عام 2013 بأنها كان في قائمة "الـ 100 شخص الأكثر تأثيرا في العالم" لمجلة تايم.

— Bassem Youssef (@Byoussef)