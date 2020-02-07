في هذا الموعد .. بهاء سلطان يحيي حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي

يحيي الفنان بهاء سلطان حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل، وذلك على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، الزمالك. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، بأسعار تذاكر تتراوح بين 257 جنيهًا، 307 جنيهًا، 357 جنيهًا، 407 جنيهًا، 457 جنيهًا. 457 جنيهًا. Advertisements يذكر أن الفنان بهاء سلطان طرح سابقًا ألبوم بعنوان بندور على السعادة، وضم الألبوم على 11 أغنية، ومن بينها: ربنا بيونسنا، راعي ضميرك، مهما حصلي، محدش يقول، في ست ايام، أنا، الشيطان، عصفورة، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

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