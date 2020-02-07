لن تصدقوا كم يبلغ سعر حذاء شاكيرا الذي ارتدته في السوبر بول

ميرنا وليد - بيروت - كشف تقرير لموقع Cosmopolitan البريطاني عن ثمن الحذاء الذي انتعلته الفنانة العالمية ​شاكيرا​ خلال عرضها ضمن مباراة السوبر بول مع الفنانة جينيفر لوبيز. وحسب الموقع البريطاني وصل سعر الحذاء الاحمر الذي افتتحت به العرض إلى 20 ألف دولار وهو من توقيع علامة Dan Life الذي تتعامل النجمة معها منذ حوالي 15 عاماً. وقال المصمم الشهير في تصريح خاص لبرنامح ET الاميركي أن أحذيته هي المفضلة لدى شاكيرا و تعمل دائما على تنسيقها مع اطلالاتها عبر خبراء المظهر الذين يعملون لديها.

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