ميرنا وليد - بيروت - حلقة جديدة من برنامج ​Top 10 الفن​ هذا الأسبوع، رصدنا خلالها أبرز الأغنيات التي نالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. كما تتميّز هذه الحلقة بدخول أغنيات جديدة على السباق منها أغنية "قلبي يا قلبي" للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وأغنية "أنا ويّاك" للفنان اللبناني ​زياد برجي​، وهي الأغنية الخاصة بفيلم برجي الجديد "يوم إيه ويوم لأ"، كما تتقدّم أغنية "ضعف نظر" للفنان اللبناني ​ملحم زين​ الخاصة بمسلسل "العودة"، أما اللافت هذا الأسبوع فهو تعادل بين أغنية "كان غيرك أشطر" للفنان اللبناني ​راغب علامة​ وأغنية "هتان" للفنان العراقي ​ماجد المهندس​.

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، أغنية الفنانة السورية ​أصالة​ "شامخ"، وأغنية الفنان المصري ​محمد رمضان​ "رايحين نسهر" وأغنية الفنان المصري ​تامر حسني​ "حلو المكان" الخاصة بفيلم "الفلوس" وأغنية "ماكو مني" ل​رحمة رياض​.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحدي يكبر بين راغب علامة وماجد المهندس .. ورحمة رياض تتفوق على نانسي عجرم وزياد برجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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