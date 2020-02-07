خاص الفن- هكذا سيدخل أحمد أبو هشيمة القفص الذهبي مع حبيبته اللبنانية

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع "الفن" أن طليق النجمة ​هيفا وهبي​، رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ يعيش قصة حب مع فتاة لبنانية من آلـ نصور وسوف يدخل معها الفقص الذهبي في المرحلة المقبلة من خلال أكثر من ثلاث حفلات زفاف.

الحفل الاول في مصر و الثاني في لبنان والثالث في المالديف بحضور الاصدقاء المقربين.

وتفيد المعلومات ان التحضيرات للزفاف أصبحت جدية، بعكس ما قيل عن قطيعة بين العروس وأبو هشيمة بعد تسريب وفبركة فيديوهات فاضحة له ، فالأمور تسير على ما يرام.

إشارة الى أن حفل الزفاف في مصر سوف يضم ألمع النجوم، أبرزهم ​عمرو دياب​ و ​تامر حسني​ و ​محمد حماقي​.