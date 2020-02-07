فنان يتسبب بإطلاق نار في مطعم لبناني.. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - أقدم مجهولون على إطلاق النار في مطعم بمنطقة ​أنطلياس​ اللبنانية مساء أمس الخميس، وقد أصابوا أحد أصحاب المطعم، الذي يدعى طارق عليق، فتم نقله إلى ​مستشفى أبو جودة​ في منطقة جل الديب لتلقي العلاج اللازم. وبحسب المعلومات فإن أحد الفنانين هو خلف ما حصل، فقد أرسل عدد من الرجال لإطلاق النار على صاحب المطعم على إثر خلاف قديم حصل بينهماـ لكن لم يتم الكشف حتى الآن عن هوية هذا الفنان، ولا حتى الأسباب التي جعلت خلافهما يتطور الى هذه المرحلة.

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