هل سيدخل طليق ​هيفا وهبي​ القفص الذهبي مع حبيبته اللبنانية!

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كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 09:53 صباحاً - طليق النجمة هيفا وهبي، رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب مع فتاة لبنانية من آلـ نصور وسوف يدخل معها الفقص الذهبي في المرحلة المقبلة من خلال أكثر من ثلاث حفلات زفاف.
الحفل الاول في مصر و الثاني في لبنان والثالث في المالديف بحضور الاصدقاء المقربين.
وتفيد المعلومات ان التحضيرات للزفاف أصبحت جدية، بعكس ما قيل عن قطيعة بين العروس وأبو هشيمة بعد تسريب وفبركة فيديوهات فاضحة له ، فالأمور تسير على ما يرام.
إشارة الى أن حفل الزفاف في مصر سوف يضم ألمع النجوم، أبرزهم عمرو دياب و تامر حسني و محمد حماقي.
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