ياسمين رئيس لم تلجأ إلى "دوبلير" فيلص بغداد

عبرت الفنانة ياسمين رئيس، عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي استقبلتها على فيلم "لص بغداد"، وأكدت ياسمين رئيس، أنها لم تستعن بأى دوبلير فى مشاهد الأكشن الخاصة بها، وقامت بها بنفسها.ونوهت بأنها تدربت كثيرا على تلك المشاهد حتى تتمكن من إتقانها وظهورها على الشاشة بشكل مناسب.

"لص بغداد" يشارك في بطولته، كل من "محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن توتة والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجى فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي.

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