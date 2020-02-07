أسيل عمران تُعلن أن عيد الحب ليس موجّها كما هو

تحرص الفنانة السعودية أسيل عمران على التواجد المستمر في الفعاليات المتنوعة التي تقام في دبي، وفي هذه المرة ظهرت في تجربة دبي الصحية التي أقيمت في فندق "ذا ريتريت" نخلة جميرا، وحضرها حشد من المهتمين في السياحة العلاجية والاستشفاء وبعض الفعاليات الاقتصادية.

لم يكن حديثنا معها عن برنامج "تجربة دبي الصحية" الذي استطاع تحقيق إنجازات متعددة ساهمت بشكل فاعل في تعزيز مكانة دبي على خارطة السياحة العلاجية، والتسويق لها كوجهة مثالية قادرة على استقطاب نصف مليون سائح علاجي خارجي بحلول عام 2020، وإنما اخترنا الحديث معها عن عيد الحب.

وتجمع أسيل عمران بين الصوت الجميل والحضور المتألق؛ فقد كان لها العديد من المشاركات على الساحة الفنية وشاركت في العديد من المسلسلات الدرامية منها "عطر الجنة" و"سرّ الهوى" و"اليوم الأسود" و"هارون الرشيد" وغيرها الكثير، كما كان لها حضور على خشبة المسرح في العديد من المسرحيات كمسرحية "الجميلة والوحش" و"الدنيا أماني".

ولا يقلّ رصيدها في الغناء عنه في التمثيل؛ فقد أطلقت عددًا من الألبومات منها "خجلان مو بالساهل"، وألبوم "الله يهديني" بإضافة إلى بعض الأغاني الفردية التي لاقت نجاحًا لا يستهان به منها أغنية عيد الحب التي غنتها في عام 2010.

وفي الحديث عن عيد الحب تبتسم أسيل وتعرب عن جمالية المناسبة حتى وإن كانت مناسبة دخيلة على مجتمعنا، فما دامت المناسبة لا تؤذي أحدًا لا ضرر منها على العكس، فمن الجميل جدًا أن نخصص يومًا للاحتفال في الحب، فمشاغل الحياة تسرقنا دائمًا... وإذا كانت هناك مشاكل اجتماعية يوجدها عيد الحب فالمشكلة تكمن فينا لا في المناسبة.

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وردًا على سؤال لمن سترسل أسيل هدية في عيد الحب هذا العام تقول: "لو كنت في البحرين سأهدي أمي وأبي فليس بالضروري أن يكون الحب مرتبط بشريك وإنما بكل الأشخاص الذي نحبهم، وربما أحتفل مع صديقتي أو أختي"!

وعن أقرب الهدايا إلى قلبها تقول أسيل:" أنا تقليدية أحب الورد وسأكون سعيدة جداً لو ارسل لي باكيه ورود والشوكولاتة أيضا جميلة في عيد الحب فهي تشعرني بشيء من السعادة".

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