شكرا لقرائتكم خبر عن توم هيدلستون بطل سلسلة نيتفلكس الجديدة White Stork والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس، أن الممثل العالمى توم هيدلستون، سيقوم ببطولة أحدث مسلسلاتها، White Stork، المعروف سابقا بـ Spadehead، والتي ستدور في إطار سياسى، حول مفارقة الحقيقة في عالم ما بعد الحقيقة، وسيقوم شركة Eleven، بالإنتاج، وهي الشركة التي تقف وراء مسلسل Sex Education الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

مسلسل نيتفلكس الجديد White Stork، سيتكون من 10 حلقات، قام بـ تألفيه وكتابته كريستوفر دنلوب، وسيقوم بالمهام الإخراجية كريستوفر نهولم، مخرج مسلسل (Taboo).

وسيدور White Stork، عند اختيار جيمس كوبر (هيدلستون)، لخوض الانتخابات في البرلمان، حيث يتم إرسال شخص يدعى آشر ميلان لفحصه لفترة رئاسية، لكنها سرعان ما اكتشفت أسرار قد تكون مدمرة في حياة جيمس، أسرار من شأنها أن تهدد بإنهيار كل شيء، مهنته، زواجه، وحتى الأشخاص الأقوياء الذين يدعمون حملته.

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فاز Hiddleston بجائزة جولدن جلوب وحصل على ترشيح إيمي عن دوره ببطولة المسلسل البريطاني المحدود The Night Manager، الذي تم بثه على شبكة AMC في الولايات المتحدة، ويعمل الان على مسلسل Loki، الذى سيعرض على شبكة +Disney، حيث يعيد تمثيل دوره في أفلام Marvel، Avengers.

كما ألغت شبكة نيتفلكس، مسلسل الدراما Spinning Out، وذلك بعد عرض موسم واحد من العمل، ويأتي القرار بعد مرور شهر على طرح العمل الجديد، الذى طرح في 1 يناير الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، وحصل على تقييمات وصلت إلى 7.8 على موقع "imdb"، وقامت لاعبة رياضة التزحلق على الجليد السابقة سامنثا ستراتون، بإخراج وإبتكار مسلسل Spinning Out.

المسلسل بطولة كايا سكوديلاريو في دوركات كات، وهى متزلجة، على وشك أن تقلب حياتها، وذلك بعد سقوطها بشكل كارثي، والذى يبعدها عن مسار المنافسة، ولكنها تنتهز الفرصة لمواصلة حياتها الشخصية، كـ زوجة، مع زوجها جوستن ديفيس (إيفان رودريك)، ومع الوقت تحاول كات، أن تقسم وقتها بين حلبة التزلج، وعملها كـ نادلة، حيث أنها تعيش مع أسرتها في بلدة هاوكلي القريبة، بـ أيداهو.