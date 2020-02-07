شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف عرض "الزهر لما يلعب" يومى الخميس والجمعة 13 و 14 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف المنتج أحمد الابيارى عرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" للنجم سمير غانم، يومى الخميس والجمعة الأسبوع المقبل الموافقين 13 و14 فبراير الجارى على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، بعدما حصل أبطال العرض على إجازة هذا الأسبوع، وذلك بعد انطلاقها يوم 23 يناير الماضى واستمرت عرضها لعدد من أيام متتالي قبل تقليص ايام العرض الى يومين فى الأسبوع وهما الخميس والجمعة.

"الزهر لما يلعب" تعرض على مسرح مكتبة مصر الجديدة بشارع صلاح سالم، ويشارك فى بطولتها إيمى طلعت زكريا، ورضا حامد، ديكور حازم شبل، أغانى إسلام عفيفى، ألحان هانى فاروق، توزيع موسيقى: محمود صادق، استعراض أحمد يونس، ملابس هالة الزهوى، إخراج طارق الأبيارى نجل منتج ومؤلف العرض وهو يخوض أولى تجاربه الإخراجية.



الزهر لما يلعب

ويجسد سمير غانم يجسد في المسرحية شخصية تاجر طيور يتوسع فى تجارته ليصبح مليونير، وعندما لعب "الزهر معه" نسى زوجته "شيرين" التى وقفت إلى جواره وساندته فى مشوار الحياة ويتزوج عليها، حتى انقل حاله وأعلن إفلاسه، لتقف زوجته الأولى معه من جديد.

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ومسرحية "الزهر لما يلعب" يلتقى فيها من جديد نجم الكوميديا سمير غانم مع الفنانة شيرين بعد اللقاء أول لقاء جمع بينهما فى مسرحية "المتزوجون" على مسرح الهوسابير، والتى مر على عرضها ما يقرب من 40 عاما، كما يعود بها إلى المسرح بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه "سيبونى أغنى"، عام 2017، والتى دارت أحداثها فى إطار كوميدى استعراضي غنائى حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية، وشارك فيها الراحلان، طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم.