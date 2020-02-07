رانيا يوسف: تعرضت لكثير من المواقف الصعبة وبخاف أقول لا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر أثير إذاعة "نجوم إف إم"، وصرحت رانيا خلال اللقاء بعدد من التصريحات نرصدها لكم في التقرير التالي:

- تعرضت للكثير من المواقف الصادمة، ولم أستطع التصدي لها أو مواجهتها.

- كنت خجولة جدًا، ولم أنل حقي في كثير من الأحيان.

- كنت بخاف أقول لا في الكثير من الواقف التي كان على رفضها.

- تربيتي في مدارس راهبات خلتني طالعة مؤدبة زيادة عن اللزوم.

- مكنتش بعرف أشتم، دلوقتي اتعلمت شوية.

- كنت بتكسف لما حد يسألني، لكن لسه عندي شوية خجل بحاول أحافظ عليه.

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- بنتي نانسي شبهي جدًا ودا كان سبب اختيارها في فيلم "أسوار عالية".

- المنتج والمخرج كانوا عايزين واحدة شبهي 14 سنة.. وبنتي أكتر واحدة شبهي.. فرشحتها.. وأسندوا لها الدور.

- مسلسل أفراح القبة قلب الدنيا في مصر، واستمتعت بالتصوير به.

- كنا نصور أفراح القبة في 52 ساعة متواصلة، وإياد نصار نام أثناء التصوير.

- أعشق العمل مع المخرج محمد ياسين، وشخصية "سنية" كان المخرج يحبها وقال لي سنية خليط من سعاد حسني في "القاهرة 30" وسناء جميل في "بداية ونهاية".